OM : Enfin de retour, il promet de tout casser à Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Blessé depuis la mi-janvier, Adil Rami va devoir cravacher pour retrouver une place de titulaire à l’Olympique de Marseille. Effectivement, Rudi Garcia semble avoir (enfin) trouvé sa défense centrale, avec les jeunes Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car, très bons contre Bordeaux puis Dijon. Néanmoins, l’international français espère bien inverser la tendance, lui qui pense être de retour ce week-end à l’occasion de la réception d’Amiens au Stade Vélodrome.

« J’espère faire mon retour avec l’équipe ce week-end (contre Amiens). On va y aller étape par étape après cette blessure. J’ai hâte de m’entraîner avec le groupe, sans appréhension j’espère. Et puis après, je vais essayer d’être le plus performant possible pour gagner ma place de titulaire et enchaîner les matchs et les victoires. Je suis déçu par moi-même, je n’ai pas assez apporté à l’OM depuis le début de la saison. Mais je sais à quel point je peux être important. J’ai travaillé, j’ai pris sur moi… Maintenant, j’ai une revanche à prendre sur moi-même pour inverser la tendance » a confié le champion du monde sur l’antenne de RMC Sport. Reste maintenant à savoir si l’ancien Lillois réussira son come-back…