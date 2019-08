OM : Enfin, accord avec Boca, Benedetto arrive samedi

Dans : OM, Mercato.

Comme promis, Boca Juniors a attendu le 1er août pour répondre positivement à la dernière offre de l’OM concernant son avant-centre.

Mais désormais, tout est réglé et Dario Benedetto arrivera samedi à Marseille afin de passer sa visite médicale. Il signera dans la foulée un contrat de quatre ans plus une année en option, le tout pour un transfert se montant à 16 ME bonus compris selon RMC. L’attaquant argentin sera présent dès dimanche au Stade Vélodorme pour assister, dans les tribunes, au match entre l’OM et Naples. Nul doute qu’il sera chaleureusement accueilli par les supporters, qui sont attendus à plus de 40.000 pour cette rencontre.