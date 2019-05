OM : En manque d'idées, Eyraud relance ce dossier à 15 ME

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Cet été, le mercato promet d’être agité du côté de Marseille, où une fin de saison en roue libre se profile.

La qualification pour la coupe d’Europe étant désormais inatteignable, le club phocéen peut déjà préparer son mercato. Et du côté de Jacques-Henri Eyraud et d’Andoni Zubizarreta, il va falloir se serrer la ceinture et être inventif. Toujours désireux de se renforcer au poste de latéral gauche, l’actuel 6e de L1 a relancé une vielle piste, au cours des dernières heures, selon les informations obtenues par le site FC Inter News.

Il s’agit de la piste menant à Dalbert, le défenseur gauche de l’Inter Milan. Déjà intéressé cet été puis cet hiver, Marseille n’a pas renoncé au Brésilien, et pourrait faire une offre de prêt avec option d’achat à 15 ME, selon le média transalpin. L’hypothèse d’un transfert n’est pas totalement écartée, mais n’apparaît pas comme l’option la plus probable en raison du manque de moyens dont va devoir faire face le club marseillais. Reste maintenant à voir si cette fois ce sera la bonne pour Marseille, qui s’était heurté au refus de Luciano Spalletti en janvier dernier.