OM : Embrouille à la Commanderie, Germain n'a pas aimé les insultes

Dans : OM, Ligue 1.

C’est la trêve internationale et les programmes d’entrainement des clubs sont donc plus légers. L’Olympique de Marseille en a profité pour faire plaisir à ses supporters en les invitant à assister à la séance de ce mardi. Le mauvais temps a calmé beaucoup de monde, avec du froid et un peu de neige, pour quelques dizaines de supporters présents. Il n’est pas évident que l’expérience se reproduise de sitôt, car RMC raconte que cela a débouché sur une petite embrouille entre Valère Germain et un supporter. Ce dernier est venu lui crier des reproches sur son manque de combattivité, avant de l’insulter sur son physique.

Selon la radio sportive, l’attaquant olympien a fini par réagir, se rapprochant de l’individu pour lui faire comprendre qu’il ferait mieux de se taire. Rudi Garcia a rapidement dégainé pour calmer le jeu, défendant son joueur et pestant contre ce « pseudo supporter. On a ouvert la séance aux supporters, aux vrais, pas à ceux qui viennent provoquer », a déploré l’entraineur de l’Olympique de Marseille. De son côté, la sécurité n’a pas rigolé en indiquant la sortie au trublion de cette séance d’entrainement, visiblement pas satisfait de la saison de Valère Germain au sein du club provençal.