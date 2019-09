OM : Sertic doit partir, Villas-Boas l'annonce brutalement

Dans : OM, Ligue 1.

Prêté lors du dernier mercato d'hiver au club suisse du FC Zürich, Grégory Sertic a fait son retour à l'Olympique de Marseille cet été, le milieu de terrain ayant encore un an de contrat avec le club phocéen. Et si certains avaient envisagé d'en faire le possible successeur de Kevin Strootman si le Néerlandais était parti lors du marché estival des transferts, cela n'a pas été le cas, l'ancien joueur de la Roma étant finalement resté à l'OM. Pour Grégory Sertic, c'est une longue saison qui s'annonce, puisqu'André Villas-Boas ne compte pas du tout sur lui.

Ce lundi, l'entraîneur portugais de l'Olympique de Marseille a répété que l'avenir de Grégory Sertic n'était pas à l'OM. « Pour Grégory, il continue à s'entraîner avec nous mais en réalité on continue à travailler sur son départ. C'est la vérité et je ne pense pas qu'il soit dans le groupe. Il le sait, ce sont des choses dont on a déjà parlé. Je pourrais essayer de lui donner une opportunité mais je ne pense pas. Je préfère profiter de ce moment pour donner sa chance à un jeune », a confié André Villas-Boas qui a le mérite d'être clair et net avec le milieu de terrain défensif de 30 ans.