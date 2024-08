OM ‍: Elye Wahi rate tout, le Vélodrome sort déjà les sifflets

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Deuxième recrue la plus chère de l’été derrière Mason Greenwood à l'OM, Elye Wahi vient de connaître une première soirée très compliquée devant son nouveau public du Vélodrome face à Reims (2-2).

Le poste d’avant-centre du club phocéen semble un peu maudit. Si Alexis Sanchez Sanchez ou Pierre-Emerick Aubameyang ont répondu aux attentes placées en eux ces dernières saisons, l’OM a quand même enchaîné les galères à ce poste si important, que ce soit avec Mitroglou ou Vitinha. Et cette saison, Elye Wahi est pour l’instant en train de prendre le relais des fameux « grands attaquants » marseillais. Décisif lors de son premier match de L1 avec Marseille contre Brest la semaine passée (5-1) avec un penalty offert par ses coéquipiers, l’ancien attaquant de Lens a réalisé une piètre performance contre Reims ce dimanche soir (2-2).

Pourtant très intéressant dans le jeu aux côtés d’Harit, Greenwood et Luis Henrique, l’attaquant français a loupé d’énormes occasions en première période. D’abord en tirant au-dessus dans le but vide (31e), puis en loupant son face-à-face avec Diouf (44e) et enfin en butant sur Okumu alors que le but était grand ouvert (45e+2)... En cruel manque de confiance alors que son équipe tourne plutôt bien en ce début de saison, Wahi n’a pas vraiment relevé la tête après la pause, et Roberto De Zerbi l’a vite sanctionné en le sortant dès la 67e minute de jeu pour faire rentrer la dernière recrue Rowe. Une sortie sous la bronca du Vélodrome et des supporters marseillais, qui commencent déjà à se demander si l’OM n’a pas encore investi plus de 20 ME dans un attaquant qui va décevoir… En tout cas, sur les réseaux sociaux, Wahi prend déjà très cher.

