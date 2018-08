OM : Elneny est Gustavo-compatible, l'OM doit foncer !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Discret depuis le début du mercato, l’Olympique de Marseille va s’activer dans les prochains jours. Et pour cause, le club phocéen recherche toujours un attaquant pour concurrencer Valère Germain et Kostas Mitroglou, mais pas seulement. Désormais, l’état-major phocéen doit également boucler l’arrivée d’un milieu défensif afin de compenser la perte de Zambo-Anguissa à Fulham pour 30ME. Si le nom qui revient avec le plus d’insistance est celui de Valentin Rongier, la presse anglaise a récemment glissé celui de Mohamed Elneny, l’international égyptien d’Arsenal.

Pur milieu défensif, le joueur de 26 ans correspond au profil recherché par l’Olympique de Marseille. Surtout, il serait très complémentaire avec un certain Luiz Gustavo selon Florian Venter, spécialiste des Gunners d’Arsenal pour le site Hors-jeu. « C'est le joueur idéal pour stabiliser ta possession de balle. Il a de très belles stats en termes de passes et une très grosse endurance. C'est pour moi le complément parfait de Gustavo, il pourrait lui permettre de monter balle au pied pour participer au jeu offensif. De plus, ce serait sûrement un très bon coup financier, car Arsenal n'en demandera pas beaucoup. Ils ont eu beaucoup d'arrivées et une grosse masse salariale à alléger. Je ne sais pas si la rumeur est fondée, mais ce serait un très bon coup pour l'OM, car c'est un soldat en plus d'être un très bon joueur » a-t-il confié dans une interview accordée au Phocéen. Toujours à l’affût de bonnes opportunités économiques, est-ce que l’OM saisira cette occasion ? Cette piste a en tout cas le mérite de faire l’unanimité chez les supporters. Ce qui est assez rare pour être souligné…