OM : Elie Baup égratigne tout le monde à l'OM, sauf un joueur

Dans : OM, Ligue 1.

La première partie de saison s’achève, et elle aura été bien chaotique pour l’Olympique de Marseille. Déjà éliminé de l’Europa League et pas forcément dans une position idéale dans la course au podium, le club phocéen traverse sa première grosse crise de l’ère Frank McCourt. Mais qui sont les véritables responsables ? Difficile à dire pour Elie Baup, lequel estime que ce sont surtout les joueurs qui ont baissé le pied par rapport à la saison dernière. Pour l’ancien coach de l’OM, un seul joueur a gardé son niveau exceptionnel de l’an passé : Florian Thauvin. Tous les autres sont à blâmer…

« On ne peut pas montrer du doigt quelque chose en particulier quand la dynamique n’est pas là. C’est un tout à mon avis : le recrutement, le jeu… Pour une équipe comme l’OM, ça va vite à tous les niveaux. L’équipe de l’année dernière est toujours là. Mais les performances des joueurs ne sont plus les mêmes, comme Luiz Gustavo par exemple. L’an passé, il dynamisait l’équipe. Seul Florian Thauvin conserve une certaine régularité. L’équipe de la saison passée était porteuse d’une certaine dynamique. Celle-ci s’est arrêtée. Il y a eu la coupe du monde, l’arrivée de joueurs expérimentés, avec le choix notamment d’enrôler Kevin Strootman. Cela devait aider l’équipe, mais ce n’est pas le cas » a expliqué le consultant de beIN SPORTS dans les colonnes de La Provence. Les joueurs de Rudi Garcia sont donc prévenus, c’est à eux d’élever leur niveau pour sortir l’OM de la crise.