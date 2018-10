OM : Éjecté, cet ancien Marseillais regrette ce choix désastreux

Dans : OM, Ligue 1.

Passé par l’Olympique de Marseille pendant deux saisons et demie, Renato Civelli (35 ans) garde d’excellents souvenirs du club phocéen.

Neuf ans plus tard, le défenseur central se dit toujours « nostalgique », surtout lorsqu’il se souvient de son arrivée en janvier 2006. « La première fois que j'ai mis les pieds au Vélodrome, ça a été quelque chose... », a confié l’Argentin à La Provence, à qui il a également raconté un épisode beaucoup moins agréable, celui concernant son départ en 2009. En effet, Civelli avait dû quitter l’OM à cause des choix du nouveau coach Didier Deschamps.

« Un autre entraîneur est arrivé. Il a amené beaucoup de joueurs. Après quelques années et avec un peu plus de recul, je me dis que je n'aurais pas dû m'en aller, a regretté le joueur de Banfield. J'étais en fin de contrat, le nouveau coach n'était pas très chaud alors qu'Éric Gerets, lui, voulait me garder. On avait commencé les discussions en mars-avril, je n'ai peut-être pas été trop bien conseillé. Je sais que je n'étais pas une priorité. Mais j'aurais dû rester. Quand j'ai signé à Marseille, je ne savais pas où j'arrivais. Je me suis vite rendu compte de l'ampleur de l'OM. Tu ne retrouves pas ça ailleurs. » Pas même à Nice (2010-2013) et Lille (2015-2017), par où Civelli est également passé.