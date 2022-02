OM : Dur de chambrer Payet, Perrin ne veut pas revenir

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Prêté avec option d’achat par l’Olympique de Marseille, Lucas Perrin s’éclate à Strasbourg. Le défenseur central se verrait bien rester en Alsace, où l’ambiance du vestiaire lui correspond davantage.

Absent des plans de Jorge Sampaoli, Lucas Perrin a choisi de passer la saison en prêt à Strasbourg. Quelques mois plus tard, on peut dire que le défenseur central a pris la bonne décision. Le joueur prêté par l’Olympique de Marseille bénéficie d’un temps de jeu important, dont il profite pour enchaîner les bonnes prestations. Nouvel exemple dimanche dernier à Saint-Etienne (2-2) avec son but inscrit d’un geste acrobatique !

😱 #ASSERCSA (2-2) I 𝙂𝙊𝙇𝘼𝘼𝘼𝘼𝙕𝙊𝙊𝙊 !



🎯 Son premier but en Bleu&Blanc et quel but ! Tu nous régales @PerrinLucas5 🔥



(𝘗𝘳𝘦𝘴𝘲𝘶𝘦 𝘢𝘶𝘴𝘴𝘪 𝘢̀ 𝘭'𝘢𝘪𝘴𝘦 𝘲𝘶𝘦 𝘴𝘶𝘳 𝘭𝘦𝘴 𝘳𝘰𝘶𝘭𝘢𝘥𝘦𝘴 𝘱𝘰𝘴𝘵 𝘷𝘪𝘤𝘵𝘰𝘪𝘳𝘦) pic.twitter.com/cnn4b67mAz — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) February 21, 2022

Une telle évolution n’était pourtant pas prévisible à ses débuts avec le Racing. « Je suis monté avec beaucoup d’appréhension et ça s’est vu sur mes performances au début de saison, a reconnu Lucas Perrin pendant son interview avec le média 20 Minutes. Mais au fil du temps avec la confiance du coach, de tout le staff et de mes coéquipiers, j’ai réussi à progresser. » En dehors du terrain aussi, le Marseillais a pris de la place, lui qui détient le statut d’ambianceur du vestiaire. Un rôle impossible à tenir à l’Olympique de Marseille.

« Je suis très sociable, je n’aime pas rester dans mon coin, a décrit le défenseur central. Quand j’étais à Marseille, ce n’était pas pareil, il y avait plus de conflits entre guillemets. Et puis, dans le vestiaire de l’OM, je ne pouvais pas me permettre de chambrer des Payet, Mandanda, Thauvin alors que je venais à peine d’arriver ! On se fait petit et crescendo, on est plus à l’aise. J’ai attendu sept ou huit mois avant d’être vraiment à l’aise. Ce ne sont pas du tout les mêmes vestiaires à Strasbourg et à l’OM. Mais j’aime chambrer et ici, ils ne sont pas du tout susceptibles. Heureusement ! »

Un avenir loin de l'OM ?

Vous l'aurez compris, Lucas Perrin se verrait bien rester à Strasbourg au-delà de son prêt. Encore faudrait-il que le club alsacien accepte de lever l’option d’achat à 1,5 million d’euros. « J’attends que le club fasse les démarches, ce n’est pas moi qui gère, qu’on contacte mon agent et qu’il y ait des discussions entre l’OM et Strasbourg, a réagi le principal intéressé. Je pense qu’on a des bons trucs à vivre jusqu’à la fin de saison. Donc je préfère rester concentrer là-dessus que sur le contrat… » S’il poursuit sur sa lancée, le Racing n’hésitera pas à boucler son transfert définitif.