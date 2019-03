OM : Dugarry se lâche, virez Balotelli et prenez Giroud, c'est plus fort

Dans : OM, Mercato, Foot Europeen.

Les supporters marseillais sont prévenus de longue date, malgré son début de passage très convaincant à l’OM, Mario Balotelli sera difficile à conserver sur le long terme. Les dirigeants ont fait un incroyable effort financier pour le faire signer pour six mois, et ils auront du mal à céder aux exigences de son agent Mino Raiola, surtout si l’Italien confirme sa bonne forme. La gourmandise financière pourrait être fatale, et obliger, comme l’été dernier, l’OM à étudier d’autres pistes. Parmi les cibles potentielles, le retour en France d’Olivier Giroud n’est pas impossible, et Marseille a souvent été cité comme point de chute. Ce serait une très bonne chose pour Christophe Dugarry, qui voit le champion du monde français faire beaucoup plus de bien à l’effectif provençal que Mario Balotelli.

« Giroud est capable de faire beaucoup plus en termes d'investissement. Balotelli, c'est un buteur, un finisseur. A une époque, il était peut-être capable d'éliminer deux, trois, quatre joueurs. Aujourd'hui, je ne le vois plus capable de faire ce genre de choses. Je pense qu'Olivier Giroud est meilleur que Mario Balotelli », a souligné le consultant de RMC, pour qui l’OM ne perdrait pas au change en recrutant l’avant-centre des Bleus, en fin de contrat à Chelsea.