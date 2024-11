OM ‍: Dugarry pose la question qui fâche sur Rabiot

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir, l'équipe de France a profité d'un doublé d'Adrien Rabiot pour prendre le meilleur sur l'Italie en Ligue des Nations. Si certains s'enflamment concernant le joueur de l'OM, Christophe Dugarry n'est pas de ceux-là.

L'équipe de France a terminé première de son groupe en Ligue des Nations après son succès contre l'Italie à San Siro ce dimanche soir. Adrien Rabiot a notamment inscrit un doublé pour permettre aux hommes de Didier Deschamps de repartir avec les trois points. De quoi donner pas mal de confiance à l'ancien du PSG, qui reprend peu à peu le rythme depuis son arrivée à l'OM il y a quelques semaines. Chez les fans et observateurs du club phocéen, on veut d'ailleurs croire que le joueur est enfin lancé et qu'il va pouvoir apporter beaucoup au collectif de Roberto De Zerbi. Cependant, pour Christophe Dugarry, l'enflammade autour de Rabiot est un peu démesurée, le joueur n'ayant pas fait non plus le match de l'année contre les Transalpins.

Adrien Rabiot, Dugarry n'est pas encore convaincu

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Adrien Rabiot (@adrienrabiot_25)

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a en effet pas fait dans la langue de bois concernant le nouveau joueur de l'Olympique de Marseille : « Rabiot n'a jamais été aussi fort que quand il enchainait les courses. Il est propre techniquement mais ce n'est pas un joueur qui crée des décalages. S'il marque deux buts par match évidemment mais, à mon avis, ce ne sera pas le cas. Quel est son véritable niveau ? Aujourd'hui, c'est difficile de le dire. Contre l'Italie, je ne l'ai pas trouvé étincelant dans le jeu, n'exagérons pas ». Dès le week-end prochain à Lens, Adrien Rabiot pourra enchainer avec l'OM. Son équipe sera très attendue après avoir vacillé avant la trêve internationale face à Auxerre et a besoin de vite réagir pour réaffirmer ses ambitions cette saison en Ligue 1.