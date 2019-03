OM : Droit au but, Mario Balotelli accuse Vieira de l'avoir plombé !

Dans : OM, Ligue 1, OGCN.

Dimanche soir, Mario Balotelli va croiser la route de l'OGC Nice mais avec cette fois le maillot de l'Olympique de Marseille sur les épaules. Avant ses retrouvailles, le buteur de l'OM a accepté d'évoquer dans La Provence sa situation du début de saison au Gym, le buteur étant totalement aphone. Et, allant droit au but, Super Mario n'a pas hésité à charger Patrick Vieira, estimant que ce dernier avait clairement pesé dans ses performances désastreuses à Nice pendant plusieurs mois.

Et dans le quotidien régional, Mario Balotelli règle ses comptes sans aucun problème. « Je voulais partir, mais il y a eu des problèmes entre les deux clubs. J’ai dit au président et au coach que je voulais partir. Le coach a causé quelques problèmes, il a dit que ce n’était pas bien pour moi de rester avec l’équipe parce que je n’avais plus la tête à Nice et que je voulais partir. Il estimait que ce n’était pas bien pour le groupe. Le problème à Nice, c’était donc mon envie de partir. Et le coach. C’était dur de m’entraîner tout seul, le coach ne m’a pas laissé m’entraîner avec le reste de l’équipe. Quand tu t’entraînes avec l’équipe et que tu joues avec elle, c’est différent. Quand tu es seul, ce n’est pas la même chose, tu n’es pas prêt à jouer. Le problème se situait là. Après, l’ambiance avec mes partenaires était bonne, je parle toujours avec eux, on a gardé de bonnes relations. Je n’ai pas eu ce genre de problème. C’était plus un problème avec Vieira. Je le connais comme personne depuis longtemps, on a joué ensemble. Et je l’aime bien comme personne. Mais notre relation joueur-entraîneur n’était pas très bonne », affirme Mario Balotelli, qui réécrit évidemment l'histoire à sa sauce. Dans le documentaire réalisé par Canal+ sur l'OGC Nice, l'attaquant italien n'est pas toujours apparu exemplaire tout de même.