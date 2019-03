OM : Doublure de Mandanda, ce gardien accepte le job

Dans : OM, Mercato, Monaco, Ligue 1.

Décevant face au Paris Saint-Germain dimanche soir (3-1), Steve Mandanda ne fait plus l’unanimité à Marseille.

Pourtant, le gardien phocéen était bien revenu ces dernières semaines, en encaissant seulement 2 buts lors des 6 derniers matchs, avant le déplacement dans la capitale française. De toute évidence, l’international tricolore doit se préparer à voir débarquer un concurrent la saison prochaine. Ces dernières semaines, le nom d’Edouard Mendy revient notamment avec insistance. Dans la presse anglaise, c’est un nom beaucoup plus inattendu qui a été associé à Marseille, mais aussi à Monaco : celui de Jonas Lössl, l’ancien gardien de Guingamp désormais à Huddersfield.

Interrogé par le journal Tipsbladet, le Danois a confié qu’il se verrait bien à Marseille ou à Monaco, même si c’est assurément un rôle de doublure qui lui serait proposé. « C’est un immense honneur. Ce sont des clubs énormes. C’est alors un grand intérêt. Cela prouve que j’ai bien travaillé en France au cours des dernières saisons et que je peux prendre un tremplin pour franchir une étape que j’ai toujours souhaitée. Les deux clubs (Monaco et Marseille) ont l’air passionnant et je suis ravi de l’intérêt. J’ai hâte de voir ce qui va se passer » a confié le gardien de 30 ans, excité à l’idée de quitter Huddersfield au plus vite et de possiblement rebondir en France.