OM : Doria flop à Marseille, son agent ne l'avait pas vu venir

Dans : OM, Ligue 1.

Recruté à l’été 2014 par Vincent Labrune contre l’avis de Marcelo Bielsa, Doria n’entre plus du tout dans les plans de Rudi Garcia à l’OM.

Parfois utilisé au poste de latéral gauche, l’ancien international espoir brésilien n’est plus utilisé par le coach de l’OM, qui dispose de solutions plus satisfaisantes désormais. Pourtant, à l’image du transfert de Jemerson à l’AS Monaco, la signature de Doria à Marseille avait tout du bon plan. Sur le site Agent Football, l’agent du n°3 de l’OM s’est exprimé sur la signature de son poulain dans la cité phocéenne.

Labrune a charmé le clan Doria en 2014

« Un Français habitant au Brésil nous a contactés, nous parlant de l’intérêt de l’Olympique de Marseille. Il nous a demandé si nous pouvions êtres intéressés à l’idée de rejoindre ce club. Nous avons bien entendu dit oui, et le président est alors entré en contact avec nous. Le président nous a donc appelés pour nous confirmer qu’ils appréciaient vraiment beaucoup Doria, qu’ils avaient besoin de lui, et qu’ils n’abandonneraient pas pour l’engager. Nous étions heureux et confiants quant à la qualité de ce projet : un grand club, un grand intérêt, et une confiance dans notre joueur » a expliqué Jolden Vergette, qui pensait évidemment que ce transfert allait faire décoller la carrière du Brésilien en Europe. Trois ans et deux prêts plus tard, il n’en est finalement rien. Dès cet hiver, le joueur pourrait ainsi quitter l’Olympique de Marseille après y avoir disputé seulement 32 matchs…