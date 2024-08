OM ‍: Doigt d'honneur, match boycotté, Mbemba a craqué ‍!

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Chancel Mbemba a été mis à pied par l'OM en début de semaine. Une décision justifiée par le mauvais comportement du défenseur congolais envers un membre de la direction. Les détails de cette affaire ne mettent pas en valeur Mbemba.

Entre la direction marseillaise et Chancel Mbemba, le divorce est bel et bien consommé. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont décidé que le défenseur congolais devait quitter l'OM cet été. Ce dernier n'est pas vraiment d'accord et il a refusé toutes les offres faites au mercato. Il a été alors placé dans le loft, une situation qu'il vit mal. Cela ne s'est pas arrangé puisqu'il a été mis à pied par la direction marseillaise en début de semaine. Les sources proches du club évoquaient le mauvais comportement de Mbemba envers un dirigeant. Certains supporters doutaient de cette version mais le journal La Provence a confirmé que Mbemba était en tort dans cette histoire.

Mbemba furieux de jouer en réserve

Le quotidien phocéen révèle que Chancel Mbemba s'en est pris à Ali Zarrak, adjoint du directeur sportif Medhi Benatia. Zarrak gère l'équipe réserve marseillaise en N3, laquelle est entraînée par Jean-Pierre Papin. La Provence relate un échange houleux entre Zarrak et Mbemba samedi dernier, après un match amical de la réserve contre Grasse. Le défenseur congolais de l'OM a annoncé à Ali Zarrak son intention de ne pas jouer le match amical suivant. Le dialogue s'est vite envenimé avec un Mbemba provocateur puis insultant.

La Provence a réussi à lever le voile sur l'échange houleux entre le défenseur olympien et son dirigeant 👉 https://t.co/7A7HQt8HDL pic.twitter.com/KqrMUgXZdQ — La Provence OM (@OMLaProvence) August 7, 2024

« Je te préviens cousin, la semaine prochaine, je ne viendrai pas à ton match de merde où il y a quatre heures de route à faire », a d'abord lancé Mbemba. « Tu m'appelles cousin ? Ça commence mal... Écoute Chancel, ce n'est ni le lieu, ni l'endroit. On verra où l'on en sera la semaine prochaine. Et si tu es convoqué, je te demanderai de répondre présent », lui a alors répondu Ali Zarrak. Mbemba est resté campé sur ses positions, justifiant son absence par son anniversaire programmé la veille du match. Il a continué d'appeler Zarrak « cousin » avant de finir par un dérapage plus grave. Il a adressé deux doigts d'honneur au dirigeant accompagnés de ces paroles : « Tiens, c'est pour toi et ton président ». Un épisode grave qui pourrait justifier un licenciement sur le champ. L'OM ne serait pas gagnant sur le plan financier puisqu'il ne toucherait aucune indemnité de transfert. Mais, cela permettrait de se débarrasser d'un problème devenu vraiment embarrassant.