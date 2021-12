OM : Djordje Jovanovic l'objectif serbe de Marseille !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un renfort offensif à moindre coût, l’OM a flashé sur le jeune attaquant serbe Djordje Jovanovic.

Le mercato promet d’être mouvementé à l’Olympique de Marseille cet hiver. Et pour cause, Jorge Sampaoli a estimé que deux à trois renforts devaient rejoindre le club phocéen afin que l’effectif soit considéré comme « complet ». Néanmoins, l’OM ne sera pas en mesure de recruter s’il ne parvient pas à vendre auparavant, ce qui rend toute suite l’équation plus difficile. Dans le secteur offensif, la venue d’un attaquant est souhaitable, d’autant que l’international sénégalais Bamba Dieng va s’absenter durant environ un mois, le temps de disputer la Coupe d’Afrique des Nations. C’est ainsi que selon Foot Mercato, les dirigeants de l’Olympique de Marseille surveillent avec la plus grande attention la situation de Djordje Jovanovic, international U21 de la Serbie qui évolue actuellement à Cukaricki dans son pays natal.

Jovanovic, un transfert estimé à 5 millions d'euros

Buteur de 22 ans, Djordje Jovanovic a réalisé un début de saison extrêmement prometteur avec 12 buts et 2 passes décisives toutes compétitions confondues. Des statistiques qui ont attiré l’œil de plusieurs recruteurs européens sur lui. L’Olympique de Marseille n’est donc pas tout seul sur le dossier de ce grand attaquant d’1m87, que son club estime à environ 5 millions d’euros sur le marché des transferts. Le média spécialisé rappelle une nouvelle fois que l’OM sera contraint de vendre avant de pouvoir passer à l’offensive pour recruter Djordje Jovanovic, à moins que Frank McCourt prenne la décision de remettre au pot. Cela a néanmoins peu de chances de se produire. Comme indiqué par ailleurs, le propriétaire américain de l’Olympique de Marseille a d’ores et déjà fixé les règles du mercato hivernal à Pablo Longoria. Avant de songer à acheter de nouveaux joueurs, il faudra dégraisser l’effectif. Dario Benedetto (prêté à Elche et ciblé par Boca Juniors), Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car semblent être les trois candidats les plus sérieux à un départ.