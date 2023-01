Ivan Ilic à l’OM, un énorme hic venu d’Italie ?

En plus de courtiser Terem Moffi cet hiver, l’OM souhaite conclure le transfert d’Ivan Ilic dans l’optique de l’été prochain.

Totalement bouclée selon le journaliste Fabrizio Romano, la venue d’Ivan Ilic à l’Olympique de Marseille n’est pas officielle. L’accord semble plus proche que jamais pour le transfert de l’international serbe de 21 ans à l’OM, qui va ensuite le prêter jusqu’à la fin de la saison au Hellas Vérone. Le deal devrait atteindre les 15 millions d’euros hors bonus, une sacrée somme mais qui vaut la peine d’être déboursée pour s’offrir Ivan Ilic selon les spécialistes de la Série A, très élogieux dans leur très grande majorité avec ce milieu relayeur, gaucher, élégant et au potentiel immense. Reste que pour l’heure, rien n’est officiel et tant que Marseille n’aura pas bouclé la venue d’Ilic, certains clubs resteront à l’affût. Car selon les informations de L’Equipe, la cote du Serbe est très élevée en Série A, où certaines écuries ne seraient pas contre l’idée de faire un coup de Trafalgar à l’OM.

Olympique Marseille are working on the documents of Ivan Ilić deal to get it sealed in the next hours with medical tests this week. Here we go confirmed. 🚨🔵 #OM



Deal will cost €15m fixed fee plus add ons close to €3m. pic.twitter.com/7hGwTMASfR