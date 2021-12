McCourt fixe une condition au mercato de l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Jorge Sampaoli l’a répété en conférence de presse, il espère deux à trois recrues lors du mercato hivernal à l’OM.

L’été dernier, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a été gâté avec les recrutements de Pau Lopez, Gerson, Luan Peres, Saliba, Ünder ou encore Guendouzi. Cela a permis à l’OM de se rebâtir une équipe compétitive, qui a terminé la phase aller à la troisième place du classement (avec un match de plus à disputer). Mais le très exigeant Jorge Sampaoli en veut toujours plus et il espère ainsi obtenir deux à trois renforts au mercato hivernal. Son président Pablo Longoria, directeur sportif et recruteur dans l’âme, partage sa position. Mais au contraire de l’entraîneur marseillais, Longoria doit rendre des comptes à Frank McCourt. Et la position de l’OM sur le mercato hivernal n’est pas si simple car selon Foot Mercato, il est clair que Marseille ne sera pas en mesure d’acheter s’il n’y a pas de ventes au préalable.

📸 𝐃𝐮𝐣𝐞 𝐂𝐚𝐥𝐞𝐭𝐚-𝐂𝐚𝐫 à l'honneur ✨



Le défenseur croate a reçu des mains de la légende @BasileBoli_ un cadre célébrant ses 1️⃣0️⃣0️⃣ matchs sous le maillot olympien 💙 #OMSDR pic.twitter.com/dUq7PXrG8z — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 22, 2021

L'OM doit vendre avant d'acheter cet hiver

Le média affirme que les deux mêmes noms reviennent en boucle pour quitter l’Olympique de Marseille lors du mercato hivernal. Problème, il s’agit de deux titulaires aux yeux de Jorge Sampaoli, à savoir Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car. Le premier est en fin de contrat avec l’OM en juin prochain et à son sujet, les rumeurs se multiplient. Entre la Liga, Newcastle ou encore Manchester United et le Bayern Munich, difficile de démêler le vrai du faux. D’autant qu’une prolongation à Marseille, qui lui propose de devenir plus gros salaire du club, n’est pas à exclure. En revanche, a position de l’OM en ce qui concerne Duje Caleta-Car est plus limpide. Marseille ne s’opposera pas à son départ, alors que son contrat expire dans seulement un an et demi. Le Croate est surveillé par plusieurs clubs de Premier League mais les offres ne pleuvent pas. C’est ainsi que selon le média, « DCC » a été proposé à Naples, qui cherche un défenseur pour combler le départ à la CAN de Kalidou Koulibaly. Reste maintenant à voir si le club italien sera intéressé et s’il sera prêt à miser entre 15 et 20 millions d’euros -le prix fixé par l’OM- pour s’offrir Caleta-Car. Quoi qu'il en soit, les règles imposées par Frank McCourt durant ce mercato hivernal sont très claires : il faudra réussir à vendre des joueurs avant d'en acheter d'autres...