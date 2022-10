OM : Dimitri Payet, trop gros pour jouer les gros matchs !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Titulaire à Angers la semaine dernière, Dimitri Payet n’a pas participé à la victoire de l’OM face au Sporting, mardi en Ligue des Champions.

Sur le banc au coup d’envoi, le capitaine de l’Olympique de Marseille n’a pas été appelé par Igor Tudor pour entrer en jeu en seconde période, au contraire de Gerson, Valentin Rongier ou encore Pape Gueye. Remplaçant depuis le début de saison, Dimitri Payet n’a toujours pas réussi à inverser la tendance aux yeux de son entraîneur. Sa prestation très décevante contre Francfort en Ligue des Champions avant la trêve internationale a laissé des traces et pour le moment, Igor Tudor ne semble pas dans l’optique de donner beaucoup de temps de jeu à Dimitri Payet, tout du moins pas lors des gros matchs. Au contraire, Amine Harit et Alexis Sanchez s’imposent de plus en plus comme des titulaires indiscutables dans le dispositif du technicien croate de l’OM.

Dimitri Payet hors de forme à l'OM ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dimitri Payet (@payetdimitri27)

Au micro de RMC dans « L’After Marseille », le journaliste Florent Germain est revenu sur les raisons qui poussent Igor Tudor à faire de Dimitri Payet un remplaçant à l’Olympique de Marseille. Et des problèmes récurrents sont évoqués pour l’ancien meneur de jeu de West Ham et de l’Equipe de France… à savoir son poids. A en croire le journaliste, Igor Tudor considère que Dimitri Payet est très loin de son poids de forme et que par conséquent, il n’est pas dans de bonnes dispositions pour respecter les consignes de l’entraîneur de l’OM, qui demande une grosse dépense d’énergie à ses attaquants. Les prestations d’Amine Harit, de Cengiz Ünder et d’Alexis Sanchez face au Sporting Lisbonne correspondent parfaitement, en revanche, à ce que demande Igor Tudor à ses entraîneurs : un pressing de tous les instants, des appels en permanence et une activité débordante sur le front de l’attaque. Un style de jeu qui ne convient plus à Dimitri Payet, ou tout du moins pas lorsqu’il est dans cet état de forme.