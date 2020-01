OM : Dimitri Payet à West Ham ? Alerte rouge à Marseille !

Dans : OM.

Et si Dimitri Payet quittait l'Olympique de Marseille au mercato d'hiver ? La menace West Ham semble désormais réelle et très sérieuse.

Jacques-Henri Eyraud a repris la main en matière de communication en expliquant à quelques médias triés sur le volet qu’aucun joueur ne quittera l’OM lors de ce mercato d’hiver sauf « offre que Marseille ne pourra pas refuser ». Pour l’instant cette proposition n’est pas arrivée pour le meilleur joueur phocéen, à savoir Dimitri Payet, et les supporters phocéens peuvent encore dormir tranquille. Mais selon L’Equipe, cela pourrait se tendre très sérieusement d’ici la fin du mois de janvier concernant l’international tricolore. Car West Ham, balayé mercredi soir à Leicester et au bord du gouffre en Premier League, pourrait d'urgence se tourner vers un joueur que le club londonien connaît bien, Dimitri Payet.

West Ham soulage l'OM d'un gros salaire

Même si la venue de Paul Aldridge à l’Olympique de Marseille semble ne rien à voir avec cette possible opération, ce dernier pourrait évidemment faciliter la transaction si Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt la valident. A priori, l’OM pourrait tirer au moins 15ME pour la vente de Dimitri Payet, ce qui n’est évidemment pas colossal. Mais Payet a un très gros salaire, 0,5ME par mois, et il est liée jusqu’en 2022 avec le club phocéen. Il aura donc 34 ans à la fin de son contrat. Placé entre l’obligation de faire de sérieuses économies et le désir de ne pas faire perdre son joueur numéro 1 à André Villas-Boas, Jacques-Henri Eyraud va devoir trancher rapidement si West Ham passe à l’assaut.