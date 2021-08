OM : Dimitri Payet, le Vélodrome oui, l'Ehpad non !

Dans : OM.

Flamboyant depuis le début de l’été sous les ordres de Jorge Sampaoli, Dimitri Payet s’est exprimé sur ses intentions après 2024 et la fin de son contrat avec l’OM.

Revenu de vacances en forme, Dimitri Payet marche sur l’eau depuis la reprise. Buteur quatre fois en six matchs de préparation, le meneur de jeu a confirmé son excellente forme contre Montpellier à l’occasion de la 1ère journée. Le numéro 10 a inscrit un magnifique doublé, un coup franc et un petit rush dans la défense héraultaise pour permettre à son équipe de finalement s’imposer 3 à 2 après avoir été menée de deux buts à la pause. Dimitri Payet, habituellement étincelant une saison sur deux depuis quelques années, semble être parti pour réaliser un excellent exercice 2021-2022. Le choix de le prolonger jusqu’en 2024 en juin 2020 semble pour le moment payant. Dans des propos accordés à Prime Video, Dimitri Payet a parlé retraite.

« Je ne me projette pas aussi loin, je sais que dans ma tête si mon contrat s'arrête en 2024, je ne suis pas sûr d'arrêter à ce moment-là, je profite à fond de ces moments. Je suis peut-être celui qui a souffert le plus de jouer dans un stade vide pendant un an et demi. J'ai la sensation d'avoir perdu un an et demi dans ma carrière. C'est vrai que cela m'a fait prendre conscience de la chance que j'ai d'effectuer ce métier, même si je suis plus proche de la fin que du début », a confié Dimitri Payet, qui n’a donc pas l’intention de raccrocher les crampons tout de suite. En 2024, l’international aura 37 ans. De nombreux facteurs entreront alors en compte. Mais l’ancien joueur de West Ham montre qu’il en avait encore sous le pied. Son grand objectif d'atteindre les 100 buts et 100 passes décisives en Ligue 1 n'est plus très loin.