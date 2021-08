OM : Payet patron de la Ligue 1, la preuve est là !

Dans : OM.

De retour à un excellent niveau physique, Dimitri Payet a été l'home du match contre Montpellier en inscrivant un retentissant doublé (2-3), permettant ainsi à l’OM de s'imposer après un match explosif et spectaculaire.

Cela faisait longtemps que les supporters de l’Olympique de Marseille n’avaient plus vu Dimitri Payet dans un tel état de forme. Depuis près de six mois, soit la venue de Jorge Sampaoli en Provence, l’international réunionnais marche sur l’eau. Excellent en fin de saison dernière, Payet a confirmé en préparation avec quatre buts et un niveau physique irréprochable. Dimanche soir à La Mosson, l’ex-meneur de jeu de West Ham a confirmé ses excellentes dispositions en portant Marseille avec un coup-franc astucieux et un but en soliste afin de permettre à l’OM de l’emporter contre le MHSC

Un @dimpayet17 intenable offre la victoire à l'OM grâce à un doublé 🥵🔥



Le succès collectif de nos Olympiens #MHSCOM 👉 https://t.co/qVHPV1pPeo pic.twitter.com/qag7NLQgNm — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 8, 2021

Après la victoire à La Paillade, Jorge Sampaoli était forcément satisfait de son n°10. « Il prend du plaisir à jouer, il était heureux pendant la préparation. Il profite de son talent avec de l’enthousiasme. Au fil du temps, on va revoir le Payet que l’on a toujours connu » s’est enthousiasmé Jorge Sampaoli, qui ne cachait pas il y a deux jours en conférence de presse que lorsque Dimitri Payet était motivé comme c’est le cas en ce moment, il s’agit du joueur majeur de son équipe, l’homme capable de faire basculer n’importe quelle situation, comme ce fut le cas à Montpellier dimanche soir lors de la première journée de Ligue 1.

J'ai l'impression que Dimitri Payet s'est mis en tête que ce sont ses dernières saisons de football professionnel et qu'il a l'intention de les vivre pleinement histoire de n'avoir aucun regret...et ça risque de faire mal — BK (@BKarbadji) August 8, 2021

Preuve de sa motivation retrouvée et de son niveau d’exigence envers lui-même, Dimitri Payet n’était pas satisfait à 100% de sa prestation après la victoire à Montpellier, malgré la victoire de l’OM et son doublé. « J'aurais dû mieux faire en première mi-temps, il faut que je sois efficace dans mon rôle de numéro neuf. Je vais me satisfaire de cette deuxième mi-temps, me reposer et me concentrer sur le prochain match. On a bien bossé en préparation, le travail de toute l'équipe a été récompensé, on est contents de partir avec les trois points d'ici » expliquait Dimitri Payet au micro de David Astorga sur Prime Video au coup de sifflet final.

Les notes de Montpellier - OM : Dimitri Payet rallume la flamme



Auteur notamment de deux buts lors de la victoire de l'OM à Montpellier ce dimanche soir (3-2), Dimitri Payet débute idéalement sa saison https://t.co/uNdSlqZp7x #MHSCOM pic.twitter.com/0v7OTekYCH — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 8, 2021

Reste que Dimitri Payet a été l’homme du match et logiquement, le journal L’Equipe lui a attribué la meilleure note du match et même de la première journée de Ligue 1 puisque Payet est le seul joueur du championnat à obtenir 8/10 dans les colonnes du quotidien national. Tout sauf un hasard au vu de sa prestation et de son importance pour son équipe. Le journal rappelle d’ailleurs que Dimitri Payet a été bien plus en réussite et en évidence dès lors qu’il a quitté son rôle de faux n°9 après l’entrée en jeu de Dario Benedetto en lieu et place de Gerson. Un changement qui a permis à Payet de se replacer en meneur de jeu.

🗣️💬 @kevindiaz11 sur Payet : "Ce joueur à un talent très très au-dessus de la moyenne. Mais ça ne suffit pas : il faut le travail, la condition physique. Il l'a compris depuis six mois et ça se voit. Et quand il est à ce niveau-là, c'est une bonne période pour l'OM." #rmclive pic.twitter.com/gOXyf53NvY — After Foot RMC (@AfterRMC) August 8, 2021

Tandis que c'est l'euphorie totale chez les supporters marseillais après cette masterclass de Dimitri Payet, sur RMC, Kevin Diaz a également encensé le Marseillais même si le consultant de l’After Foot regrette que le Réunionnais n’ait pas affiché ce niveau de professionnalisme tout au long de sa carrière. « Dimitri Payet est frustrant car c’est un joueur qui a un talent dingue. Ce mec a du génie, c’est un joueur qui a un talent très au-dessus de la moyenne, mais il faut le travail, la condition physique et l’éthique pour être un joueur de haut niveau ». Il semble avoir retrouvé tout cela pour la saison à venir et c’est de très bon augure pour l’Olympique de Marseille dans ce championnat de Ligue 1.