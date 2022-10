OM : Dieng toujours maltraité, ils sont à bout de nerfs

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi, l'OM s'est fait surprendre par Ajaccio en Ligue 1 au Stade Vélodrome. Bamba Dieng, entré en jeu en fin de rencontre, a plutôt séduit les fans phocéens.

L'OM a subi un énorme coup d'arrêt en Ligue 1 face à Ajaccio ce samedi. Une défaite surprenante qui a mis en lumière quelques carences inquiétantes chez les hommes d'Igor Tudor. Car encore une fois, le secteur offensif de l'OM n'aura pas répondu aux attentes. Que ce soit Alexis Sanchez ou encore Gerson, le compte n'y est pas. De plus en plus d'observateurs ou fans marseillais souhaitent voir l'OM faire de nouveau confiance à Bamba Dieng. Rentré à la 77e minute ce samedi contre les Corses, le Sénégalais s'est démené, amenant fraicheur et percussion. De quoi frustrer encore plus les suiveurs du club phocéen.

Dieng, les supporters sont à cran !

Les protège-tibias des olympiens Pape Gueye et Bamba Dieng ! 🇸🇳⚪️🔵 pic.twitter.com/V6ZYh6hD3l — 𝗝𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗦𝗲́𝗻𝗲́𝗴𝗮𝗹𝗮𝗶𝘀 🇸🇳🏆 (@JoueursSN) October 8, 2022

Ces dernières heures, Le Phocéen s'est plaint du traitement qui était infligé à Bamba Dieng par Tudor et l'OM. Car pour le média, le champion d'Afrique mérite de jouer bien plus en Ligue 1, alors qu'il ne peut pas le faire en Ligue des champions, n'étant pas inscrit sur la liste du coach phocéen. Pour Le Phocéen, l'ancien de l'Hellas Vérone doit prendre conscience que Luis Suarez et Alexis Sanchez ne sont que deux comme solutions offensives crédibles. Trop peu pour les ambitions de l'OM, qui ne doit pas rester sur ses positions du dernier mercato, quand le club a tout fait pour se débarrasser de Dieng. Est mis également en avant le soutien populaire dont peut bénéficier Dieng, acclamé lors de son entrée en jeu ce samedi. Comme précise aussi Le Phocéen, son placement à la pointe de l'attaque marseillaise serait un coup à tenter, sachant que l'OM n'a rien à perdre. « Positionné à la pointe de l'attaque, il permettrait à Sanchez de reculer d'un cran et d'être associé à Harit dans l'entrejeu. Une option qui aurait vraiment de quoi déstabiliser pas mal de défense adverse. Et que peut-il arriver si Tudor l'aligne plus souvent ? Soit il sera un bel attaquant sur qui l'OM pourra compter, voir le vendre un meilleur prix qu'actuellement, soit il déçoit, mais ce ne sera pas pire que d'autres joueurs de l'effectif ». Reste à savoir si Igor Tudor baissera la garde face à la gronde sur le sujet Dieng. Pas si sûr...