OM : Dieng sacrifié, Marseille a besoin de cash !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Buteur en 8es de finale de la Coupe d’Afrique des Nations contre le Cap-Vert mardi, Bamba Dieng pourrait être le prochain joueur à quitter l’OM.

Actif depuis le début du mercato hivernal, Pablo Longoria a déjà bouclé deux départs, ceux de Jordan Amavi à Nice et de Dario Benedetto à Boca Juniors. En contrepartie, le président de l’Olympique de Marseille a recruté deux joueurs libres, à savoir Sead Kolasinac et Cédric Bakambu. Avec la venue de l’ancien attaquant de Sochaux et de Villarreal, le jeune Bamba Dieng va avoir une rude concurrence à Marseille à son retour de la Coupe d’Afrique des Nations. A en croire les informations de La Provence, la venue du Congolais à l’OM pourrait d’ailleurs entrainer le départ de Bamba Dieng. Et pour cause, avec son but à la CAN et ses récentes prestations à Marseille, l’international sénégalais s’est fait un nom en Premier League, où quatre clubs le suivent avec attention : West Ham, Crystal Palace, Aston Villa et les richissimes propriétaires de Newcastle.

Marseille veut 10 à 15 ME pour Dieng

Bamba Dieng marque le 2eme. 2-0 pour le Sénégal #TeamSenegal pic.twitter.com/7EfHHTlsNi — Football (@FootballSenegal) January 25, 2022

Selon le média, dont les informations sont confirmées par RMC, l’Olympique de Marseille a ouvert la porte à un départ de Bamba Dieng au mercato hivernal. Pablo Longoria ne souhaitait pas initialement se séparer de l’ancien attaquant de l’Institut Diambars mais au vu de la situation économique du club, surveillé par la DNCG depuis plus de six mois, le président de l’OM ne peut pas cracher sur un gros chèque. A l’heure où Boubacar Kamara pourrait partir pour zéro euros et tandis que Duje Caleta-Car ne reçoit pas les offres espérées, Marseille ne dira pas non à un départ de Bamba Dieng… à condition de s’y retrouver financièrement.

Heureux pour notre Bamba Dieng ! Ce but avec sa sélection nationale va lui faire le plus grand bien. pic.twitter.com/d4sm4OSXio — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) January 25, 2022

Selon les informations de RMC et de La Provence, le club marseillais a fixé le prix de son attaquant entre 10 et 15 millions d’euros. Si le départ de Bamba Dieng se confirmait, Marseille serait en mesure de le remplacer. Comme indiqué mardi, Jorge Sampaoli lorgne sur Gerard Deulofeu, l’ancien attaquant du FC Barcelone qui évolue maintenant à l’Udinese. Sans départ de Bamba Dieng en revanche, le mercato de l’OM ne bougera plus. Les prochaines heures risquent ainsi d’être mouvementées d’autant que de son côté, Dieng est heureux à Marseille et ne voudra pas partir coûte que coûte. Sauf si un projet sportif et financier très attractif lui est proposé…