OM : Dieng s'est raté, Marseille n'en veut plus

Par Mehdi Lunay

Vendredi soir, l'OM a encore réalisé une superbe prestation pour écarter Rennes de la coupe de France. Les joueurs marseillais ont répondu présent, à part Bamba Dieng. Le Sénégalais s'est raté et pourrait vite dire adieu à l'OM.

Le faux pas qu'il ne fallait pas pour Bamba Dieng. Dans un OM resplendissant depuis plusieurs semaines, le Sénégalais n'est pas à la fête. Cantonné au rôle de joker, il ne joue que quelques minutes par match ces derniers temps. Auteur de deux buts dont un récemment en coupe à Hyères, il ne pèse plus suffisamment sur l'attaque marseillaise et la question de son départ est revenu d'un coup. Et, ce n'est pas sa rentrée en jeu contre Rennes qui arrangera son cas personnel. Sur la demi-heure disputée, il a été transparent et a réussi à agacer un Igor Tudor pourtant de bonne humeur.

Bamba Dieng de nouveau sur le départ, c'est un fait

« Je n'ai pas aimé la façon dont il a joué et je lui ai dit dans le vestiaire. C'est un bon garçon et un joueur de qualité, mais je n'ai pas aimé son entrée », a réagi vigoureusement le technicien croate devant la presse vendredi soir. Pour le média Le Phocéen, Bamba Dieng restait encore menacé à l'OM et sa prestation de vendredi pourrait mettre fin à son aventure sur la Canebière. Si son départ révoltaient les supporters marseillais cet été, ce n'est plus le cas en ce mois de janvier.

Les Olympiens écouteront toute offre intéressante pour Dieng. L'été dernier, il avait failli aller à Nice pour 10 millions d'euros mais la visite médicale avait été un échec à cause de son genou. Cette fois-ci, il ne devrait pas y avoir de problème physique pour le Sénégalais. Reste à faire une offre d'ici la fin du mercato, prévue dans moins de 10 jours. La Premier League reste l'option privilégiée par les observateurs. On murmure que Brentford et Brighton seraient intéressés par le joueur marseillais. Aucune offre n'est encore arrivée sur le bureau de Pablo Longoria. Si on dépassait les 10 millions d'euros, le président phocéen y réfléchirait sûrement et Igor Tudor ne protesterait sûrement pas.