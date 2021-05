OM : Dieng payé au lance-pierres, son salaire dévoilé

Dans : OM.

Prêté par le club sénégalais de Diambars cette saison, Bamba Dieng a définitivement été recruté par l’Olympique de Marseille.

Le club phocéen a versé près de 400.000 euros à Diambars pour le recrutement définitif de l’attaquant de 21 ans, auteur d’un but en Coupe de France et d’un penalty obtenu en Ligue 1 cette saison. Décisif lors de la 37e journée face à Angers, Bamba Dieng n’est en revanche pas certain de rester à l’OM cet été. Et pour cause, comme dévoilé jeudi par La Provence, l’attaquant sénégalais bénéficie d’un salaire rikiki à Marseille. Le média Actu Foot s’est penché sur la question et dévoile les chiffres sidérants du contrat de Bamba Dieng. L’attaquant de poche de Jorge Sampaoli toucherait à peine 1800 euros mensuels, soit les émoluments d’un stagiaire. Marseille lui proposerait un contrat pro réévalué avec un salaire évolutif entre 2800 et 4000 euros mensuels suivi d’un départ en prêt.

De son côté, Bamba Dieng ne réclame pas un gros salaire, mais aimerait davantage de reconnaissance et de considération de la part de l’Olympique de Marseille, après avoir gagné sa place dans le groupe professionnel aux entraînements. Son avenir s’écrit d’autant plus en pointillés que de nombreux clubs français, belges ou encore néerlandais ont été alertés de cette situation, et rodent autour de l’entourage du joueur afin de recruter Bamba Dieng… avec un salaire plus élevé, de toute évidence. Reste maintenant à voir comment Pablo Longoria gérera ce dossier. Pour l’Espagnol, l’avenir de Dieng n’est pas un enjeu majeur mais le signal envoyé, avec un départ précipité du jeune attaquant, ne serait pas le bon. A l’heure où Marseille entre dans une stratégie assumée de trading, il ne serait pas vraiment de bon ton de laisser filer un buteur prometteur avant même de l’avoir utilisé suffisamment en compétition pour que la plus-value soit conséquente…