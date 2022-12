OM : Dieng, la nouvelle idée de Sampaoli au mercato

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Très intéressé par Gerson lors de ce mercato hivernal, Jorge Sampaoli aimerait également recruter Bamba Dieng afin de renforcer le FC Séville.

Très mal classé en Liga espagnole (18e), le FC Séville sera l’un des clubs très actifs de ce mercato hivernal. Et pour cause, en recrutant Jorge Sampaoli en cours de saison, le club andalou savait que l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille exigerait des renforts lors de ce mercato hivernal. L’Argentin avait fait de Gerson l’une de ses priorités pour ce mois de janvier mais à priori, le FC Séville ne dispose pas des fonds nécessaires pour recruter le Brésilien, estimé à 20 millions d’euros par Pablo Longoria. Au milieu de terrain, si le recrutement de Gerson n’est pas possible, alors Jorge Sampaoli aimerait que ses dirigeants aillent lui chercher Seko Fofana, qui risque toutefois de ne pas être beaucoup plus abordable. A en croire le journaliste Lahcen Senhaji, un autre joueur de l’OM est par ailleurs ciblé par Jorge Sampaoli.

Dieng ciblé par Séville au mercato hivernal

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bamba (@dieng_ahmadou_bamba)

A la surprise générale, l’ex-entraîneur de l’Olympique de Marseille est très intéressé par Bamba Dieng, qui a vécu une première partie de saison compliquée en Provence. Ecarté pendant plusieurs semaines car en instance de transfert, le Sénégalais a vu son transfert à Nice annulé sur le gong du mercato. Dieng, qui a disputé la Coupe du monde avec le Sénégal, est finalement resté à Marseille, où il a enfin bénéficié d’un peu de temps de jeu avant le Mondial. A priori, il devrait faire partie de la rotation lors de la seconde partie de saison avec Alexis Sanchez en attaque puisque Pablo Longoria a ficelé le départ de Luis Suarez. Il est donc peu probable que Marseille se sépare Bamba Dieng malgré l’intérêt du FC Séville. De plus, la rumeur andalouse est assez surprenante dans la mesure où Jorge Sampaoli n’avait jamais fait de Bamba Dieng un véritable titulaire à part entière à Marseille. Quoi qu’il en soit, il faudra une offre impossible à refuser pour que Pablo Longoria se débarrasse du crack de Diambars. Or, le FC Séville ne dispose pas d’un budget qui devrait lui permettre de soumettre ce type d’offre à l’OM.