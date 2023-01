OM : Dieng à Lorient, un énorme couac et tout s’effondre !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Courtisé par le FC Lorient durant ce mercato hivernal, Bamba Dieng ne sera pas retenu par l'OM au mois de janvier.

Ces derniers jours, deux feuilletons tiennent en haleine les supporters de l’Olympique de Marseille sur le front du mercato. Et ils sont étroitement liés puisqu’il s’agit des transferts de Terem Moffi à l’OM et de Bamba Dieng au FC Lorient. Initialement, l’optimisme était de mise pour que le deuxième meilleur buteur de Ligue 1 rejoigne Marseille tandis que l’international sénégalais était en partance pour Lorient. Lorient et l’OM se sont entendus sur les deux transferts et Bamba Dieng a d’ores et déjà passé sa visite médicale en Bretagne… mais Terem Moffi, de son côté, refuse catégoriquement de rejoindre Marseille. Le buteur nigérian a donné sa parole à Nice et ne semble pas enclin à rejoindre la Canebière, malgré un intense pressing du club phocéen et de son président Pablo Longoria, qui s’est déplacé en personne dans le Morbihan afin de convaincre Terem Moffi.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bamba (@dieng_ahmadou_bamba)

Le transfert de Terem Moffi à Marseille est en passe de tomber à l’eau, de quoi annuler par ricochet le deal entre l’OM et les Merlus pour Bamba Dieng ? Au début des négociations, Pablo Longoria a systématiquement lié les deux dossiers en estimant que pour se séparer de Dieng, l’actuel dauphin du PSG devait avoir son remplaçant sous le coude et c’était le cas si Marseille avait convaincu Terem Moffi de rejoindre la Provence. A en croire L’Equipe, la position de Pablo Longoria a évolué et désormais, le président de l’OM semble d’accord pour vendre Bamba Dieng, mais ce dossier est riche en rebondissements. Tandis que Marseille avait fini par donner son accord pour un transfert de Dieng contre 10 millions d'euros, même sans recruter Terem Moffi en contre-partie, le deal entre l'OM et Lorient pour Dieng est plus menacé que jamais.

La visite médicale de Dieng à Lorient pose problème

Et pour cause, Foot Mercato dévoile que la visite médicale passée par le buteur sénégalais de Marseille à Lorient en milieu de semaine n'a pas été concluante à 100 %. Le média spécialisé indique que rien de très grave n'a été détecté, sauf sur l'un des genoux de Bamba Dieng, le même genou qui avait fait tiquer l'OGC Nice l'été dernier, au point que le Gym renonce au recrutement du natif de Diambars. Un nouveau revirement de situation qui menace clairement le deal entre Lorient et l'OM. Résultat des courses : Terem Moffi pourrait rester chez les Merlus et Bamba Dieng revenir à Marseille. A moins que Pablo Longoria ne trouve une porte de sortie en Angleterre à l'international sénégalais, notamment suivi par Everton, 19e de Premier League. Une destination qui ne fait pas vraiment rêver le principal intéressé...