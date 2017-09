OM : Di Meco ne voit pas le projet McCourt faire trembler l'OL

Dans : OM, Ligue 1, OL.

Depuis octobre 2016 maintenant, Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt incarnent le nouveau projet de l’Olympique de Marseille. Après un mercato d’été incomplet et pas assez clinquant selon certains observateurs, le club phocéen a connu un début de saison très contrasté avec une bonne entame en Ligue Europa et des résultats moyens en Ligue 1 (6e après 6 journées). Dans les colonnes de France Football, Eric Di Meco accuse surtout la communication abusive du président de l’OM, qui n’a pas hésité à dire lors de sa prise de fonctions qu’il souhaitait se battre pour le titre de champion de France une année sur deux notamment.

« Les supporters étaient tellement contents de voir partir la famille Louis-Dreyfus qu'ils ont cru tout ce qu'ils entendaient. Mais les gens d'ici connaissent le foot. Et une fois la lune de miel passée, ils n'ont pas été dupes. Le projet McCourt ne peut pas rivaliser avec les projets parisien, monégasque et même lyonnais. J'ai reproché à Eyraud de faire trop de com. Trop de com tue la com. Personne n'a cru ici que l'OM jouerait un titre de champion d'Europe ! Ou même le titre de champion de France une année sur deux. Ils ont peut-être acheté la paix sociale en disant cela, mais dans le foot, la com ne compte pas. Seuls les résultats comptent » a lancé le consultant de RMC, convaincu que cette communication exagérée joue désormais contre l’OM. Reste qu’avec cet effectif, Rudi Garcia doit être capable de mener Marseille à son objectif de la saison, à savoir terminer dans les quatre premiers de Ligue 1.