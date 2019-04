OM : Di Meco a trouvé mieux que Balotelli, et pour moins cher

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Cet été, la direction de l’Olympique de Marseille devra certainement se remettre en quête d’un grand attaquant. Et pour cause, Mario Balotelli n’a signé que pour six mois en faveur du club phocéen, et son départ est plus que probable à l’issue de la saison. Surtout si l’équipe de Rudi Garcia ne parvient pas à accrocher le podium. Pour pallier à l’éventuel départ du charismatique buteur italien, Eric Di Meco n’a pas été cherché bien loin. En effet, le consultant de RMC estime que Giroud a le profil parfait pour Marseille. D’autant qu’il coûte moins cher que Balotelli…

« Dans ses déclarations, Giroud n’a pas parlé de l’OM mais j’aimerais que l’OM parle de lui ! J’espère qu’ils le font en coulisse. Il est en fin de contrat en juin prochain. C’est un garçon qui fait débat mais qui est toujours performant au niveau des stats. Il n’est pas titulaire mais en Ligue Europa, il marque. C’est un joueur qui même en prenant de l’âge aura toujours cette faculté à attirer les défenseurs et bien faire jouer les mecs autour de lui. D’après ce que j’ai compris, il aimerait bien revenir en Ligue 1. Il a fait des appels du pied. J’ai vu que Lyon et Nice le surveillent… Donc j’espère que du côté de la Canebière aussi ! Giroud, je le préfère 100 fois à Balotelli ! » a confié l’ancien défenseur marseillais, pour qui le champion du monde 2018 n’aurait aucun mal à faire oublier Super Mario.