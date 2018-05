OM : Deux pistes made in Nantes à oublier au mercato ?

Dans : OM, FC Nantes, Mercato, Ligue 1.

Le nouveau coach n’a pas encore été nommé au FC Nantes, mais le mercato est déjà sur toutes les lèvres.

Il faut dire que des renforts sont attendus en Loire-Atlantique. En parallèle, certains joueurs ont la cote et sont notamment dans le viseur de l’Olympique de Marseille. On pense à Valentin Rongier, très apprécié par Andoni Zubizarreta, mais également à Diego Carlos, le défenseur brésilien ayant la cote auprès de l’état-major du club phocéen. Mais dans les colonnes du quotidien Ouest-France, Waldemar Kita a prévenu Jacques-Henri Eyraud : l’un n’est pas à vendre, et l’autre va coûter très cher cet été…

« Rongier, c’est sûr, il sera avec nous l’an prochain. Pour moi, il sera notre capitaine. Il est sage, intelligent et possède une autorité naturelle. Sur le terrain, il est fort. Il a tout pour réussir. On ne l’a pas prolongé cinq ans pour qu’il parte après » a expliqué le président nantais au sujet de Valentin Rongier avant d’évoquer brièvement la situation de Diego Carlos. « 15ME ? Cela ne suffira pas. Tant mieux qu’il soit regardé. J’espère que cela continuera » a lâché Waldemar Kita, malin et qui se frotte déjà les mains à l’idée de faire jouer la concurrence pour tirer le meilleur prix de son roc défensif. L’OM est prévenu et sait maintenant à quoi s’en tenir.