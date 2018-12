OM : Désespéré, il réclame presque le retour de Brandao !

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Clinton Njie, Valère Germain, Kostas Mitroglou… Un attaquant va-t-il finir par s’imposer à la pointe de l’attaque de l’Olympique de Marseille ?

Pessimistes, les supporters de l’OM n’y croient plus vraiment et attendent fébrilement le mercato. Du côté des observateurs, on a également beaucoup de mal à complimenter les attaquants actuels à la disposition de Rudi Garcia. Consultant pour Le Phocéen, Bernard Bosquier a même poussé le bouchon à l’extrême, affirmant que Brandao ne ferait pas tâche à l’Olympique de Marseille, au vu de la concurrence actuelle. Cela risque de faire du bruit…

« Oui, il faut clairement changer quelque chose devant. On rigolait de Brandao à l'époque, mais je ne cracherais pas dessus aujourd'hui. Il faut un gars qui bouge devant, qui offre des solutions et qui soit aussi capable de faire jouer les autres en remisant » a expliqué l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille. Une déclaration tout de même surprenante, puisque malgré sa volonté et son énergie, Brandao n’a pas laissé un souvenir impérissable dans la cité phocéenne… C’est dire si les observateurs du club marseillais sont lassés par cette situation du « grand attaquant »…