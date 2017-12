OM : Des supporters qui le dégoûtent, Eyraud sauce Mickey, Malleville déchaîné !

Dans : OM, Ligue 1.

Emblématique supporter de l'Olympique de Marseille, René Malleville se voit consacrer un long portrait ce dimanche dans le JDD, histoire de montrer qu'avant d'être le gars qui chaque lundi fait le show dans ses vidéos sur l'OM il est surtout un amoureux absolu du club phocéen. Et dans cet article, René Malleville remet quelques pendules à l'heure avec une faconde qui est sa marque de fabrique.

C'est le cas notamment avec cette nouvelle génération de supporters à temps partiel de l'OM. « Il y a trente ans, on naissant avec le sang bleu et blanc. Certains ne viennent au stade qu’une fois dans la saison pour voir le PSG, ça me dégoûte ! Je leur dis pourtant que l’OM c’est comme le mariage, pour le meilleur et pour le pire », explique René Malleville, qui évoque ensuite un petit-déjeuner pris avec Jacques-Henri Eyraud lors du rachat de l’Olympique de Marseille par Frank McCourt. Un « événement » dont certains ont pensé qu’il s’agissait pour le nouveau président de l’OM de se mettre ce fan absolu dans la poche. « Il vient de Disneyland et il comptait la faire à l’envers à un homme qui a 45 ans de politique à Marseille ? S’il a pensé que je pourrais lui servir de caution, il a été fou », prévient René Malleville, dont les conseils donnés à Jacques-Henri Eyraud n’ont pas été suivis par ce dernier, ce qui a vivement déplu au supporter numéro 1 de l'OM.