OM : Des bonnes idées mais pas d'argent, AVB résume le mercato

Dans : OM, Mercato, Foot Mondial.

Suite à la défaite en match amical contre l'Accrington Stanley (1-2), l’Olympique de Marseille va devoir s’activer sur le marché des transferts.

Cet été, le club phocéen a de nombreux besoins. Dans le secteur offensif, l’OM devra rapidement compenser le départ de Lucas Ocampos au FC Séville. Mais pas que puisque Marseille a aussi besoin d’un nouvel avant-centre, sachant que Mario Balotelli est parti en fin de contrat. Ce poste de numéro neuf a d’ailleurs été érigé en priorité absolue par André Villas-Boas. Parmi les pistes chaudes du moment, celle menant à Dario Benedetto est active, sachant que l’OM aurait proposé une offre de 10 millions d’euros à Boca Juniors pour leur buteur. Un dossier que l’entraîneur portugais suit de près.

« Je connais très bien Dario, notamment parce que je suis un véritable aficionado de Boca Juniors. J'apprécie ses qualités, il est un joueur qui peut entrer dans notre système, on va voir dans les prochaines semaines si ça peut être une possibilité. On étudie également d'autres pistes, car nous sommes obligés de faire un jugement sérieux entre notre enveloppe mercato et la valeur des joueurs à recruter. Peut-être qu'il y aura de la nouveauté sur le dossier de Dario, mais ça dépendra des conditions et de nos capacités à finir cette négociation », a détaillé, dans L’Equipe, AVB, qui sait que Marseille devra vendre d’autres joueurs avant d’être plus « agressif » sur ce mercato. Patience...