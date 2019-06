OM : Départ imminent d'Adil Rami de Marseille ?

Dans : OM, Ligue 1.

A deux ans de la fin de son contrat avec l'Olympique de Marseille, Adil Rami a clairement agacé une majorité de supporters de l'OM, le champion du monde ayant des déclarations et une attitude parfois assez....spéciales, alors que sportivement il n'a pas du tout assumé son statut et son salaire. Mais les contrats sont les contrats et Adil Rami avait signé pour quatre ans avec le club phocéen en 2017, ce qui lui permet de voir venir les choses sans réellement avoir de pression.

Cependant, ce lundi, un insider marseillais généralement bien informé affirme que le départ du compagnon de Pamela Anderson est imminent et qu'il est très probable qu'Adil Rami ne sera pas présent à la reprise de l'entraînement programmée le 1er juillet par André Villas-Boas. « Rami, il se passe quelque chose en interne mais je ne sais pas quoi ! Il ne sera pas marseillais la saison prochaine çà c’est une certitude (...) Je sais juste qu’il va y avoir une annonce le concernant sur son avenir et qu’il ne devrait pas reprendre l’entraînement le 1 juillet », indique le compte Twitter @Infomercato141, qui a des infos rares mais souvent exactes sur l'Olympique de Marseille.