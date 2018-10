OM : Denis Balbir met Paris en garde avant le choc OM-PSG !

Dans : OM, PSG, Ligue 1.

Dimanche soir, le Paris Saint-Germain affrontera l’Olympique de Marseille sur la pelouse de l’Orange Vélodrome.

Un match dont le champion de France en titre, qui vient d’aligner 10 victoires en 10 matchs, est largement favori. Néanmoins selon Denis Balbir, l’affaire ne sera pas simple pour l’équipe de Thomas Tuchel. Effectivement, le chroniqueur de But Football Club estime que malgré une certaine irrégularité, notamment en Europa League, l’Olympique de Marseille s’est renforcé au mercato. De là à rivaliser avec le PSG ? Non. Mais suffisamment pour embêter Neymar et ses partenaires sur un match, peut-être…

« Est-ce que cette équipe peut inquiéter ou surprendre le PSG comme ce fut le cas il y a un an ? Ce sera difficile. Paris est largement au-dessus de l’équipe qui avait été accrochée 2-2 au Vélodrome. La formation de Thomas Tuchel vient d’aligner dix victoires faciles en Ligue 1. Il y a des certitudes qui se dégagent de cette équipe, du talent partout même si le milieu de terrain laisse toujours dubitatif. Marseille est de son côté un peu supérieur à l’an passé. Certes, l’équipe est toujours irrégulière – on l’a vu en Europa League – mais elle sait répondre à un défi physique et mental comme ce fut le cas à Nice. Elle s’est mise en confiance pour affronter le PSG. Je pense que ce sera plus serré que par le passé. Si Marseille réussit à arracher le nul au Vélodrome, ce serait déjà une belle performance face à ce Paris qui paraît intouchable » a expliqué le journaliste de W9, impatient de voir quelle résistance l’Olympique de Marseille va offrir au PSG. Surtout que pour ce match, certains cadres de Rudi Garcia sont incertains comme Sakaï et Thauvin.