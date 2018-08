OM : Dendoncker a dit non à Marseille pour un promu anglais

Dans : OM, Premier League, Mercato.

Après la signature du défenseur croate Duje Caleta-Car, le mercato estival de l’Olympique de Marseille semble toujours bloqué.

Rien de nouveau sur Mario Balotelli, les exigences de son agent Mino Raiola représentent un obstacle insurmontable. A tel point que le club phocéen, de plus en plus agacé, envisage d’autres solutions. Quant à la recherche du milieu de terrain, celui destiné à épauler Luiz Gustavo, cela n’avance pas beaucoup non plus. Il faut dire que l’OM a connu plusieurs échecs, notamment pour le Français Jordan Veretout que la Fiorentina souhaite absolument conserver.

Ou sur la piste du Belge Leander Dendoncker. Le milieu de 23 ans aurait en effet refusé Marseille pour filer à l’anglaise, plus précisément à Wolverhampton. Le promu anglais serait très proche d’un accord avec Anderlecht, annoncent Sky Sports et La Dernière Heure, qui indiquent que le joueur est parti régler les derniers détails avant sa visite médicale et son transfert estimé entre 12 et 15 M€. Un choix plutôt étonnant de la part de Dendoncker.