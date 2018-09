OM : Dembélé raconte l’échec de Marseille pour son transfert

Dans : OM, OL, Mercato.

Longtemps retenu par le Celtic Glasgow, Moussa Dembélé a remporté son bras de fer pour atterrir à l’Olympique Lyonnais.

Dans les derniers instants du mercato, le club dirigé par Jean-Michel Aulas a finalisé son transfert grâce à une offre de 22 millions d’euros. Suffisant pour faire craquer les Ecossais et pour se débarrasser de la concurrence sur ce dossier. On parle notamment de l’Olympique de Marseille qui a bien pris des renseignements sur l’attaquant français. Mais qui n’a visiblement pas insisté pour Dembélé, emballé à l’idée de devenir un Gone.

« L’OL va me faire avancer en tant que joueur. C’est un projet qui me convient. L'OL, c'est le projet idéal. On sait tous ce que l'OL est capable de faire. Quand le coach t'appelle, tu sens tout de suite leur intérêt, a confié l’international Espoirs français. Il y avait d’autres possibilités, mais ça ne s’est pas fait. Maintenant je suis ici et c’est le plus important. L’OM ? Oui, ils étaient intéressés, mais comme je l’ai dit, je suis à Lyon, et si j’y suis c’est que parce que Lyon était intéressé et j’étais intéressé aussi. C’était un intérêt commun, et c’est le plus important. » En gros, il n’y a pas vraiment eu de bataille entre les deux Olympiques.