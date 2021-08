OM : Delort sans argent, bon courage Longoria

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Jorge Sampaoli l'a demandé, Pablo Longoria essaye de faire venir Andy Delort. Mais question finance, l'OM est très loin du compte.

L’OM est très bien placé pour le savoir, les attaquants de bons niveaux sont difficiles à aller chercher. Pendant des années, le club provençal a cherché la perle rare sans parvenir à trouver son bonheur. Entre le bricolage et les échecs, entre Balotelli, Mitroglou et Germain, ces dernières années ont été compliquées. Mais avec Arek Milik, l’OM a trouvé la solution qui lui convient. Toutefois, pour un club qui va être sur le front sur plusieurs tableaux, la seule présence du Polonais ne suffit pas. C’est pourquoi Pablo Longoria essaye de faire venir Andy Delort, que Jorge Sampaoli a publiquement dragué ce jeudi en conférence de presse. Mais la formation phocéenne tombe sur un os avec Laurent Nicollin. Bien conscient de l’envie de départ de son avant-centre, le président de Montpellier a déjà fait peur à Nice, qui semble renoncer à un possible transfert. Pas de pitié non plus pour l’OM, puisque la somme de 10 ME minimum est demandée pour l’international algérien.

Premier but de la saison pour mon 200eme match en @Ligue1UberEats.

On doit mieux faire et on fera mieux, comptez sur nous 🔶🔷 #SDRMHSC pic.twitter.com/sA6hCVZj28 — Andy Delort (@AndyDelort9) August 15, 2021

Pas question non plus pour le club héraultais d’avoir le fameux prêt avec option d’achat si cher à Pablo Longoria. Le président de l’OM n’a toutefois pas renoncé, et discute avec le MHSC d’un transfert sec, mais avec un paiement échelonné. Sur le papier, cela semble jouable mais Marseille n’a même pas cette latitude sur le marché des transferts, tant qu’un départ majeur ne sera pas enregistré. Et pour le moment à ce niveau, c’est le calme plat, l’OM n’ayant aucune offre à se mettre sous la dent. Mais au sein du club provençal, on demeure confiant explique La Provence, puisque tout pourrait se jouer lors des dernières journées du mercato qui s’annoncent folles en Europe, mais aussi en France.