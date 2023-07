OM ‍: Un défenseur italien excite Marseille

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Fins connaisseurs du marché italien, Pablo Longoria et Javier Ribalta ont coché le nom de Matteo Lovato, un défenseur central de La Salernitana, pour renforcer l’effectif de l’Olympique de Marseille en vue de la saison prochaine.

Suite à un exercice mitigé, lors duquel l’OM n’a pas rempli ses objectifs, que ce soit en Ligue des Champions, en L1 ou en Coupe de France, le club phocéen veut se construire un effectif capable de briller sur tous les tableaux. Pour cela, Pablo Longoria a décidé de donner les clés du camion à Marcelino, le coach espagnol ayant officiellement pris la place d’Igor Tudor cette semaine lors de la reprise de l’entraînement. Mais pour accomplir tous ses désirs, l’ancien entraîneur de Valence souhaite voir l’arrivée de plusieurs recrues durant ce mercato estival. Après avoir recruté Geoffrey Kondogbia pour 8 millions d’euros, l’OM compte bien renforcer son attaque et sa défense. Histoire de compenser le départ libre de Sead Kolasinac et le retour de prêt d’Eric Bailly, Marseille souhaite notamment recruter un défenseur central. Et pour trouver son bonheur, le club olympien pourrait bien prendre la direction de la Serie A. En effet, selon les informations du média Il Mattino, Matteo Lovato se retrouve actuellement dans le viseur de Pablo Longoria.

Longoria vise Lovato, La Salernitana dit non

Transferé de l’Atalanta Bergame à Salernitana pour 7 millions d’euros en juillet 2022, le joueur de 23 ans sort d’une belle saison en Serie A. C’est donc pour cette raison que l’international espoirs italien a également d’autres courtisans que Marseille durant cet été. Malgré tout, son club ne veut pas le laisser partir. Ne disposant pas de bon de sortie, Lovato devra donc trouver une solution s’il veut partir dans un plus grand club. Autant dire que si l’OM veut vraiment le défenseur central, il faudra proposer une offre irrefusable, autour des 10 millions d’euros. Pas sûr que Longoria voudra casser sa tirelire sur un poste où Marcelino est quand même bien fourni, avec Chancel Mbemba, Samuel Gigot, Leonardo Balerdi ou Isaak Touré.