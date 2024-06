OM ‍: De Zerbi surcoté, Rothen préférait Conceição

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Annoncé proche d’un accord avec l’Olympique de Marseille, le coach Roberto De Zerbi suscite beaucoup d’enthousiasme chez la plupart des observateurs. Mais de son côté, Jérôme Rothen n’est absolument pas convaincu.

Les avis sont quasi unanimes. En cas de nomination de l'Italien Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille réaliserait un gros coup inespéré. Rappelons que le club phocéen, suite au départ de son entraîneur Jean-Louis Gasset, a essuyé le refus de Paulo Fonseca avant de perdre patience avec Sergio Conceição. Qu’importe, pour la plupart des observateurs, la direction olympienne gagne au change. Ce n’est pourtant pas l’avis de Jérôme Rothen qui voit surtout un coach surcoté.

L'OM fait-il un grand coup avec De Zerbi ?



🗣️ @rothenjerome : "J'ai des doutes sur les compétences réelles de ce grand coach ! Conceiçao a plus de références." #RMCLive pic.twitter.com/5HE0oBq4sM — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) June 13, 2024

« Bienvenue dans le football français... Il y a une hype des entraîneurs étrangers. Mais il faut l'expliquer, a tempéré le consultant de RMC. (Quand il y a une hype, ndlr) c'est que cet entraîneur a marqué les esprits, il a entraîné de grands clubs, il a gagné des titres sur la durée, et pas que sur un one shot. Ou bien il a révolutionné le football à l'image d'un Bielsa il y a quelques années, je pouvais comprendre. Mais là, pour De Zerbi j'ai du mal à saisir. »

« Certains grands connaisseurs du football nous disent que c'est un entraîneur fantastique, génial, nouvelle génération, il révolutionne le foot... Moi j'ai très souvent vu jouer les équipes de De Zerbi, on ne peut pas dire qu'il ait entraîné les meilleures équipes en Europe, et je mets de côté le Shakhtar Donetsk parce que c'était une équipe qui avait de la gueule quand il l'a entraînée, a reconnu l’ancien Parisien. Il y a eu la guerre avec la Russie et il a été obligé de partir. Il y a eu de bonnes choses en Italie, à Sassuolo entre autres. Mais il finit huitième. Peut-être que c'est très bien avec les moyens de Sassuolo. »

Plus de garanties avec Conceição ?

« Mais si en France tu as un entraîneur comme Will Still qui a fini neuvième avec Reims, est-ce qu'il y a de l'enflammade comme avec De Zerbi ? (...) Il a fait de bonnes choses la première année à Brighton. Mais cette saison ils ne m'ont pas impressionné quand ils sont venus jouer au Vélodrome (2-2), et au retour ils ont écrasé l'OM 1-0… Ça s'est fini en catastrophe avec Brighton. Excusez-moi d'avoir des doutes sur les compétences d'un grand coach... Pour moi, Conceição a plus de références, il y avait un peu plus de certitudes. On veut nous expliquer que De Zerbi a refusé Manchester United pour l'OM, il ne faut pas nous prendre pour des cons », s’est lâché Jérôme Rothen.