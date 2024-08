OM ‍: De Zerbi s'en prend à Balerdi, il ne recommencera plus

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

Lors de son dernier match amical, l’Olympique de Marseille a dominé Augsbourg. De bon augure avant la première rencontre officielle de la saison à Brest. En attendant, Roberto De Zerbi a tapé du poing sur la table au coup de sifflet final.

Après deux mois très intenses, l’Olympique de Marseille démarre sa saison la semaine prochaine sur la pelouse du Stade Brestois, surprenant troisième du championnat l’an dernier. Un premier test d’entrée pour l’OM de Roberto De Zerbi. Il faut dire que les débuts de Marseille sont particulièrement attendus, l’OM ayant été, et d’assez loin, le club français le plus actif depuis l’ouverture du mercato. C’est donc assez logiquement que le club de la Canebière va être l’une des attractions de la prochaine saison. De nombreux changements ont été opérés dans le sens des départs comme des arrivées, et ce n’est probablement pas terminé. Lilian Brassier, Ismaël Koné, Mason Greenwood et Pierre-Emile Höbjerg ont ainsi pu être testés, tandis que plusieurs joueurs indésirables sont toujours dans le loft. Pour finir, Chancel Mbemba a été mis à pied par sa direction. Avant la reprise, Roberto De Zerbi a poussé un coup de gueule après le dernier match de préparation.

De Zerbi s’affirme après le match à Augsbourg

🔹Alors que Leo Balerdi et sa bande s'apprêtaient à se diriger aux vestiaires à l'issue du match face à Augsbourg, Roberto De Zerbi a haussé le ton pour rameuter ses troupes... direction la tribune opposée pour saluer et remercier les leurs. 👏



(@laprovence) #AFCOM #TeamOM pic.twitter.com/Ntme5MAnqS — Infos OM (@InfosOM_) August 11, 2024

En déplacement en Allemagne, l’OM a fait le travail et s’est imposé sur la pelouse d’Augsbourg (1-3) grâce à des buts de Luis Henrique, Mason Greenwood et Amine Harit sur penalty. A l’issue de cette rencontre, les joueurs marseillais s’apprêtaient à rentrer aux vestiaires après leur succès lorsque leur entraîneur Roberto De Zerbi a haussé le ton pour les rappeler et ainsi les obliger à saluer l’ensemble des supporters qui ont fait le déplacement, comme l’affirme La Provence dans son édition du jour, insistant sur Leonardo Balerdi qui est considéré comme l’un des leaders du vestiaire et qui est l’un des éléments les plus anciens du vestiaire phocéen. L’Argentin a été l’un des premiers joueurs à quitter le terrain et selon l’entraîneur italien, il n’a pas montré l’exemple. Tout juste arrivé, l’ancien manager de Brighton n’hésite pas à assumer son autorité, même pour le simple fait d’aller saluer les supporters. Maintenant, seul le terrain permettra de voir si l’OM est vraiment armé pour avoir quelque chose à jouer cette saison. En tout cas, il pourra compter sur le soutien sans faille de RDZ.