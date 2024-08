OM ‍: De Zerbi fait une « ‍découverte importante ‍»

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Nommé coach de l’OM au début de l’été, Roberto De Zerbi a profité de toute la pré-saison pour jauger son effectif. L’occasion pour l’entraîneur italien de faire des découvertes sur certains joueurs.

Très rapidement, Roberto De Zerbi a écarté certains cadres de la saison dernière. Samuel Gigot, Jordan Veretout, Chancel Mbemba et Pau Lopez ont été envoyés dans un loft, ce qui n’a pas manqué de surprendre un certain nombre d’observateurs. D’autres joueurs n’ont jamais quitté le groupe dirigé par l’entraîneur italien de l'Olympique de Marseille, mais semblaient toutefois sur la sellette. Ce fut par exemple le cas de Geoffrey Kondogbia, à qui la porte a été grande ouverte pour un départ il y a quelques semaines.

Mais l’international centrafricain a débuté tous les matchs amicaux de l’Olympique de Marseille et il s’est montré très réceptif aux consignes de Roberto De Zerbi, formant une paire prometteuse avec Pierre-Emile Hojbjerg. A ce jour, le départ de l’ancien milieu défensif de l’Atlético de Madrid ne semble plus du tout d’actualité. Dans une interview accordée à L’Equipe ce jeudi, Roberto De Zerbi a confirmé que Geoffrey Kondogbia l’avait agréablement surpris durant cette pré-saison et que désormais, il comptait pleinement sur lui pour les échéances à venir en 2024-2025.

OM : De Zerbi a craqué, cet indésirable s'éloigne du loft ! https://t.co/dn7bYM8Bg2 — Foot01.com (@Foot01_com) August 10, 2024

« Kondogbia n'est pas revenu, il a toujours été dans le groupe. Ce joueur est une découverte importante pour moi. Je savais que c'était une belle personne, un joueur fort. Mais je l'ai vu très motivé, se comporter en leader. S'il fait une grande saison, la satisfaction ne sera pas sportive car tout le monde connaît les qualités du joueur. Elle sera surtout humaine, parce que c'est une revanche pour lui, qui m'a tout de suite dit que sa saison était ratée l'an dernier. Il est intelligent et il a montré la volonté de réagir » apprécie Roberto De Zerbi, très exigeant avec ses joueurs et qui sait donc reconnaître quand ces derniers ont également cette mentalité. Cela semble être le cas de Geoffrey Kondogbia, souvent capitaine l’an passé mais qui n’a pas été au niveau espéré au moment de son recrutement.

Sous les ordres de Roberto De Zerbi, l’ancien joueur de l’Atlético a soif de revanche et entend bien prouver sa valeur aux supporters de l’Olympique de Marseille. En ce qui le concerne, un départ est en tout cas à oublier, à moins d’une offre faramineuse dans le money-time du mercato, qui ferme ses portes le 31 août.