OM ‍: De Zerbi exige ces trois renforts ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Déjà bien entamé, le mercato de l’OM a connu un sérieux chamboulement avec la blessure de Faris Moumbagna à Brest. En plus d’un milieu de terrain et d’un ailier, Roberto De Zerbi exige la signature d’un nouveau buteur.

Remplaçant au profit d’Elye Wahi face à Brest samedi après-midi, Faris Moumbagna a connu une entrée en jeu très difficile. Quelques minutes seulement après avoir remplacé l’ancien attaquant du RC Lens, le buteur camerounais a été victime d’une grosse torsion au niveau du genou. Sorti sur civière, Faris Moumbagna semblait très sérieusement touché puisque le staff médical de l’Olympique de Marseille redoute une rupture des ligaments croisés, un diagnostic qui demande à être confirmé ce lundi.

En cas de longue indisponibilité de Faris Moumbagna, le recrutement d’un nouveau n°9 sera indispensable pour Roberto De Zerbi. A en croire les informations de La Provence, le coach de l’OM a d’ores et déjà fait savoir à sa direction qu’il serait indispensable de recruter à ce poste afin d’avoir une doublure à Elye Wahi durant la blessure de Faris Moumbagna.

OM : Un attaquant arrive, Longoria a tranché ! https://t.co/MxAD0WwF9Y — Foot01.com (@Foot01_com) August 18, 2024

Cela chamboule totalement les plans de Pablo Longoria puisque selon le quotidien régional, l’état-major olympien pensait conclure son mercato avec les signatures d’un ailier gauche et d’un milieu de terrain. Ce ne sont donc plus deux joueurs qu’il va falloir aller chercher mais trois puisque selon notre confrère Tristan Rapaud, le potentiel recrutement d’un attaquant ne change rien au fait que l’OM souhaite absolument s’offrir un ailier gauche et un milieu de terrain dans les deux semaines à venir. La fin du mercato s’annonce donc agité et pimenté du côté de la cité phocéenne.

De Zerbi veut un ailier, un buteur et un milieu

Ces derniers jours, les noms d’Armand Laurienté et de Jonathan Rowe sont revenus avec insistance pour occuper le flanc gauche, un poste où Luis Henrique a brillé contre Brest avec un doublé. Au milieu de terrain en revanche, c’est le flou le plus total, aucun nom n’ayant véritablement fuité dans la presse. En l’absence de Geoffrey Kondogbia (suspendu) et d’Ismaël Koné (blessé), c’est Quentin Merlin qui a accompagné Pierre-Emile Hojbjerg en Bretagne. Valentin Rongier est revenu dans le groupe mais l’OM s’estime un peu court à ce poste, raison pour laquelle un recrutement est souhaité. Reste que pour s’offrir trois recrues de plus, il faudra absolument dégraisser pour Pablo Longoria, qui souhaite toujours mettre à la porte plusieurs indésirables (Gigot, Mbemba, Veretout) et qui reste attentif aux offres pour certains joueurs tels que Meïté ou Harit.