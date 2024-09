OM ‍: De Zerbi élu meilleure recrue de l'été

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM a réalisé un gros mercato cet été mais finalement, le plus gros renfort du club olympien est peut-être son entraîneur Roberto De Zerbi, couvert de louanges depuis la victoire de Marseille face à l’OL (2-3).

Le mercato de l’Olympique de Marseille a été très agité cet été avec un recrutement très enthousiasmant sur le papier. Des joueurs tels que Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg ou encore Adrien Rabiot ont rejoint le club phocéen, ainsi que des jeunes joueurs à fort potentiel et à faire progresser à l’instar de Jonathan Rowe, Ismaël Koné ou Valentin Carboni. Les raisons d’être optimistes sont nombreuses dans la cité phocéenne, surtout car cet effectif est dans les mains de Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien, lui aussi recruté cet été, donne le sentiment de gérer parfaitement son groupe.

OL-OM : Roberto De Zerbi allume Textor en une phrase https://t.co/rd0RrMuiZt — Foot01.com (@Foot01_com) September 23, 2024

Comme si cela ne suffisait pas, il a une réussite incroyable puisque les entrants se montrent décisifs, y compris les joueurs au placard il y a encore quelques semaines (Lirola, Garcia). Dans les colonnes de La Provence, Elie Baup a été interrogé sur le début de saison canon de l’OM et pour l’ancien coach marseillais à la casquette, il ne fait aucun doute que Roberto De Zerbi est la plus grosse recrue de Pablo Longoria et de Mehdi Benatia lors de ce mercato estival. « De Zerbi meilleure recrue de l’OM ? Oui. Quand tu vois ce que dit Adrien Rabiot, qui l'a connu en Italie, c'est parlant. Partout où il est passé, il a imposé sa patte, une façon de faire. Il impressionne tous ceux qu'il croise, même les entraîneurs, et les joueurs cherchent à progresser, à se développer, à son contact » détaille Elie Baup dans les colonnes du quotidien régional, avant de poursuivre.

De Zerbi, un « top entraîneur » selon Baup

« Même Rabiot se dit cela. C'est conséquent. Ça veut dire qu'il est très fort et qu'il fait partie du top des entraîneurs. C'est un super entraîneur, il demande des choses très précises à ses joueurs, mais il n'hésite pas à modifier selon les phases » a souligné l’ancien entraîneur de l’OM ou encore de Toulouse et de Nantes, conquis par les grands débuts de Roberto De Zerbi sur le banc de Marseille. Un avis massivement partagé dans la cité phocéenne, où le coach italien de 45 ans est déjà adoubé. La question est maintenant de voir si De Zerbi parviendra à guider l’OM jusqu’au titre de champion de France, un objectif qui pourrait devenir sérieux pour Marseille au fil des semaines si l’équipe parvient à maintenir un tel rythme.