OM ‍: De Zerbi débarque, des stars veulent signer

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'Olympique de Marseille annoncera prochainement l'arrivée sur son banc de Roberto De Zerbi. Les Phocéens devraient ensuite pouvoir attirer des joueurs intéressants si les finances se portent mieux.

Les fans et observateurs de l'OM vont bientôt pouvoir sortir le champagne, un grand entraineur va rejoindre leur club ! En effet, les Phocéens ont vraisemblablement réussi le gros coup Roberto De Zerbi. Malgré la concurrence de grands clubs européens au mercato, Pablo Longoria et Medhi Benatia auront été très convaincants. L'arrivée prochaine de l'Italien à l'Olympique de Marseille promet beaucoup, à la fois concernant le futur jeu pratiqué et les résultats. Aussi, elle devrait permettre à des joueurs de qualité de rallier la cité phocéenne. Et ce n'est pas Santi Aouna qui dira le contraire.

De Zerbi à l'OM, du monde se bouscule pour débarquer

Sur son compte X, le journaliste bien informé sur le mercato a en effet indiqué que la signature de De Zerbi à l'OM allait sans doute changer pas mal de choses concernant la qualité des prochaines recrues : « Disons que pas mal de bons joueurs veulent rejoindre l'OM. J'en parlerai au bon moment. Tout est une question de timing ». Tout dépendra désormais de la marge de manœuvre de la direction olympienne, elle qui n'est pas tirée d'affaire avec la DNCG. Il faudra certainement vendre et bien vendre afin de se renforcer convenablement. Mais au moins, les arguments seront faciles à trouver pour attirer. Nul doute que De Zerbi a déjà ouvert des dossiers et pris la température, notamment auprès de ses anciens joueurs en Italie et en Angleterre. La saison prochaine, l'OM devrait pouvoir nourrir de grosses ambitions et ainsi espérer renouer avec la coupe d'Europe. L'engouement risque aussi d'être assez énorme au Stade Vélodrome même si les attentes resteront très fortes au vu des noms en présence.