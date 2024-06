OM ‍: De Zerbi choisit son futur gardien, ce sera 6 ME

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM devrait connaitre un mercato estival assez mouvementé. Roberto De Zerbi veut changer de nombreuses choses, dont le gardien de but.

L'arrivée prochaine de Roberto De Zerbi sur le banc de l'OM va changer pas mal de choses. L'entraineur italien a déjà une idée précise de ce qu'il veut pour son collectif. Cela passera par un nouvel état d'esprit mais aussi des joueurs adaptés à ses principes de jeu. Aucun poste ne sera oublié. Roberto De Zerbi veut notamment changer de gardien de but, alors que Pau Lopez ne fait plus du tout l'unanimité à l'OM. L'ancien entraîneur de Sassuolo ou encore de Brighton a deux idées en tête, dont une en... Italie.

Un Italien pour remplacer Lopez, De Zerbi valide

Selon les informations de La Tribune Olympienne, les Phocéens apprécient tout particulièrement le profil d'Ilan Meslier. Mais le Français ne sera pas facile à déloger, Leeds demandant près de 15 millions d'euros pour ouvrir des négociations. Afin de trouver un profil moins onéreux, De Zerbi aimerait beaucoup s'attacher les services d'un compatriote, à savoir Elia Caprile. Le jeune portier transalpin, prêté la saison passée par Naples à Empoli, a fait une saison pleine et séduisante, avec 24 matchs disputés et 5 clean sheets. Roberto De Zerbi est un grand fan de son profil. Bon sur sa ligne, au pied et dans les airs, Caprile, le gardien de but de 22 ans est promis à un bel avenir. Mais ce dernier sera quelque peu bouché à Naples, lui qui ne serait que doublure s'il restait. Le natif de Vérone est estimé à quelque 6 millions d'euros. Un montant qui conviendrait mieux aux finances de l'Olympique de Marseille, qui souhaite tout de même vendre Pau Lopez. Problème, l'Espagnol n'a pour le moment pas beaucoup d'offres. Concernant Ruben Blanco et Aboubaka Dosso, ils devraient eux-aussi aller voir ailleurs.