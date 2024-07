OM ‍: De Zerbi annonce la couleur, le PSG va pleurer

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Cet été, Roberto de Zerbi a pris tout le monde de court en signant à l'OM. L'entraîneur italien est motivé à l'idée de remettre le club phocéen au premier plan, quitte à perturber l'hégémonie parisienne sur la Ligue 1.

L'Olympique de Marseille a frappé fort dès le début de l'été en mettant la main sur Roberto de Zerbi. L'entraîneur italien est l'un des plus cotés d'Europe, étant suivi par plusieurs poids lourds comme le Bayern Munich par exemple. Il faut dire que De Zerbi a fait du très bon travail à Sassuolo, au Shakhtar Donetsk et récemment à Brighton. Européen avec le modeste club anglais au cours de la saison écoulée, il ne disputera aucune coupe d'Europe avec l'OM cette saison. Ce n'est pas un souci pour lui comme il l'a expliqué dans une interview pour le site italien Zetaluiss.

De Zerbi veut faire tomber le PSG avec l'OM

En effet, le projet et surtout le passé prestigieux de l'OM l'ont convaincu de rejoindre la Canebière. « Je pensais rester encore un an si je n'avais pas trouvé une offre qui me stimulait. Il y a eu des contacts avec des équipes importantes, mais pour diverses raisons, nous n'avons pas trouvé d'accord. Les dirigeants marseillais ont pourtant été clairs dès le début. Et puis c'est un club qui m'a toujours fasciné, étant enfant j'admirais des champions comme Rudi Völler et Chris Waddle. Il a une base de fans très chaleureuse et passionnée, un peu comme moi », a t-il confié.

De quoi lui donner envie de remettre l'OM sur le devant de la scène en Ligue 1. « Les Marseillais définissent l'OM comme le club le plus important du pays mais il faut redonner de l'enthousiasme et contester la domination du Paris Saint-Germain. Je dirai aux joueurs que nous devons rendre les fans fiers. Le club marseillais est unique, vous avez un peuple derrière vous. Avec sérieux et courage, j'essaierai de le ramener en Europe », a t-il lâché. Un aveu courageux alors que l'OM doit affronter un PSG rendu solide par Luis Enrique mais aussi Monaco, Lille, Rennes ou encore l'OL sur la scène nationale.