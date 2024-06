OM ‍: De Zerbi a déjà tranché pour Jonathan Clauss

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le défenseur international français de l'Olympique de Marseille a relancé le suspense sur son avenir en avouant que la venue de Roberto de Zerbi pouvait tout changer pour lui. Oui mais.

Présent dimanche en conférence de presse, à 48h de France-Pologne, Jonathan Clauss n’a pas parlé que des Bleus. En effet, le défenseur de l’OM a été interrogé sur son avenir à Marseille, lui qui en fin de saison avait reconnu que son départ du club phocéen était possible et même probable à un an de la fin de son contrat. Mais, dans un brutal revirement, l’ancien Lensois a confié ce week-end que la venue annoncée de Roberto de Zerbi sur le banc de l’Olympique de Marseille « redistribuait les cartes » et que finalement la signature d’un entraîneur aussi prestigieux pourrait l’inciter à rester en Ligue 1 et plus précisément à l’OM. Des propos qui sont évidemment arrivés aux oreilles de Pablo Longoria et Mehdi Benatia, les deux dirigeants marseillais ayant eu des relations très fraîches avec le défenseur de 31 ans et ses agents. Mais pour La Provence, Jonathan Clauss a beau avoir parlé d’un possible avenir à l’OM, son avenir est déjà réglé, et les deux camps sont d'ailleurs sur la même longueur d'onde.

Clauss et l'OM, c'est vraiment fini avec ou sans De Zerbi

Du côté de l'Olympique de Marseille, le défenseur international français a beau être emballé par la présence de Roberto de Zerbi, il n'y a plus de place pour lui dans le vestiaire phocéen en 2024-2025. L'entraîneur italien a déjà fait le tour de son effectif et visiblement, il n'a pas fait de la présence de Jonathan Clauss un impératif et cela tombe bien, car le quotidien régional confirme que de son côté le joueur n'est pas non plus tenté de rester à l'OM contrairement à ce qu'il a publiquement dit en marge de l'Euro 2024. « La venue de De Zer­bi "ne changera rien" à ses velléités, souffle même un proche du dossier. Même s'il est focalisé sur le champion­nat d'Europe, et n'imagine pas chan­ger d'air pendant la compétition, le trentenaire sait que plusieurs écuries, en Angleterre, Italie et même en France, lui font les yeux doux. Au pied du chantier qui l'attend cet été, la direction olympienne avance ses pions ... et Jonathan Clauss, avec qui les relations ont été très fraîches cet hiver, n'en fait plus partie. Celui dont le comportement a été pointé du doigt par Medhi Benatia, à tort ou à rai­son, devrait nouer son baluchon d'ici à la fin du mercato à condition, évidemment, que tout le monde s'y retrouve », précise notre confrère marseillais.